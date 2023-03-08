Оккупанты пока не могут определиться, где лучше им проводить новое наступление.

Российские военачальники стали перед дилеммой - начать еще один штурм Угледара или поддерживать бои дальше в районе Бахмута и Кременной.

Так считают в британской разведке. В своем анализе разведка отметила, что до недавнего времени российское командование рассматривало атаку в районе Угледара как ключевой способ достижения оперативно значимого прорыва на линии фронта в Украине.

Но теперь принятие решения осложнилось тем, что зимой в районе Угледара провалилось несколько штурмов российских оккупантов.

Видео дня

Кроме того, в разведке проанализировали, о чем говорит визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на оккупированные части Украины. По мнению аналитиков, он стал ответом на поездку главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на передовую к своим наемникам.

Британская разведка в анализе отметила, что между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ есть спор, поэтому Шойгу чувствителен к сравнению с Пригожиным. В разведке обратили внимание на то, что единственным российским командиром, попавшим на видео с Шойгу, стал генерал-полковник Рустам Мурадов, ответственный за район Угледара.

Ситуация в Бахмуте

Оперативная обстановка в районе Бахмута уже длительное время достаточно напряженная. Россияне все время атакуют позиции наших военных. Однако они мужественно держат город. По данным CNN, российские оккупанты там уже потеряли как минимум в пять раз больше военных, чем Украина.

Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим успехом ВСУ.

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