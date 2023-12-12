Международные партнеры обеспечивают украинские силы приборами ночного видения, когда российские оккупанты имеют дефицит в таком оборудовании.

Британская разведка указала превосходство украинских сил над российскими, которая заключается в оснащении приборами ничего видения для ведения боевых задач в ночное время суток.

Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки, сообщило, что, вероятно, российские силы продолжают сталкиваться с трудностями во время ведения боевых действий ночью. Многочисленные сообщения от боевиков подчеркивали эту тенденцию с начала войны, особенно в конце ноября 2023-го года.

Так, один пользователь социальных сетей назвался российским солдатом, который находится на оккупированной части Херсонской области. Он отметил нехватку приборов ночного видения и камер, способных работать в условиях низкой освещенности для беспилотных летательных аппаратов.

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Как отмечает разведка, приборы ночного видения часто упоминаются в списках приоритетного оборудования, в отношении которого российские подразделения обращаются с запросами к своим семьям и симпатикам.

"Украинские силы часто оснащены приборами ничего видения от международных партнеров", - отмечается в сообщении.

Британская разведка предположила, что наверняка еще существует культурный элемент этой проблемы России, потому что российская военная подготовка редко уделяет внимание ночным учебам, вместо этого, обычно, проводятся стандартные постановочные мероприятия для того, чтобы поразить старших офицеров. Напротив, один российский солдат утверждал, что украинские силы "двигаются в основном ночью".

Приборы ночного видения для ВСУ - последние новости

Вооруженные силы Украины получают приборы ночного видения от международных партнеров с самого начала войны в 2014 году. Также приборы ночного видения активно закупают волонтеры.

Так, Украина получила новые пакеты оборонной помощи от США на 150 миллионов долларов и Дании на около 500 миллионов долларов, куда вошли приборы ночного видения.

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