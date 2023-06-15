В пропавших грузах были пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт.

С начала года Гостаможслужба зафиксировала 653 случая исчезновения гуманитарных грузов военного назначения.

Как сообщила пресс-служба ведомства, таможенники отмечают значительный рост случаев нарушений законодательства, связанных с перемещением гуманитарных грузов.

"В течение января-мая 2023 года установлено 653 случая не подтверждения получения таких грузов, как пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт и прочее", - раскрыли детали в Гостаможслужбе.

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Такие случаи были выявлены по результатам совместных проверок Государственной таможенной службой Украины и Министерством обороны относительно получения воинскими частями и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки товаров, перемещавшихся через таможенную границу в их адрес в качестве гуманитарной помощи.

Отмечается, что созданный механизм контроля за поступлением в воинские части товаров гуманитарной помощи позволил провести проверку более 5 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес около 100 воинских частей.

В результате за 5 месяцев Гостаможслужба составила 115 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений были товары, ввезенные на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи, и направлено в правоохранительные органы 159 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления.

"Для сравнения, в течение всего 2022 года таможнями Гостаможслужбы составлено 100 аналогичных протоколов о нарушении таможенных правил, и направлено в милицию 29 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления", - говорится в сообщении.

Перевозка гуманитарной помощи

В январе Кабинет министров упростил ввоз ряда товаров гуманитарной помощи. В перечне такой гуманитарной помощи-беспилотные летательные аппараты, их части гражданского назначения и двойного использования от доноров, а также каски и бронежилеты.

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