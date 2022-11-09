Он подчеркнул, что Украина ведет тяжелую борьбу, а потому очень важно продолжать помогать и поддерживать.

Британия усилит свою поддержку Вооруженных сил Украины зимой на фоне приближения важной битвы за Херсон.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью агентству Reuters. Он присоединился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы посмотреть на подготовку украинских военных в городе Лидл.

Британия уже объявила о предоставлении Украине еще 12 000 спальных комплектов для экстремально холодной погоды.

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"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные не делают этого" – добавил министр.

По его словам, очень важно именно сейчас продолжить поставлять оборудование и поддержку.

"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких недель мы увидим, как они успешно перейдут на ту сторону реки... Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба " - добавил Уоллес.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

9 ноября стало известно, что армия РФ взорвала 5 мостов в Херсонской области.

В этот же день депутат Сергей Хлань заявил, что"у русских обвалился фронт". По данным СМИ, в ДТП погиб так называемый "заместитель главы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Позже новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области.

В то же время в офисе президента заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

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