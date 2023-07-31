Оккупанты ждут нового удара по Крымскому мосту.

После взрывов, которые повредили пролеты Крымского моста в середине июля, оккупанты начали обустраивать дополнительное боновое ограждение вокруг него. Об этом пишет российское издание Mash.

"Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов, которыми в последнее время все активнее пользуется Украина. Это как поставленная НАТО техника, так и переработанные под дроны-камикадзе гидроциклы", – утверждает пропагандистский ресурс.

На опубликованном снимке видно, что россияне обустраивают достаточно серьезное боновое заграждение, которое будет полностью блокировать любое судоходство под мостом. Отмечается, что оккупанты планируют обустроить такие конструкции вдоль всей длины незаконного моста.

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Атака на Крымский мост 17 июля

В ночь на 17 июля Крымский мост уже второй раз с начала полномасштабной фазы войны подвергся частичным разрушениям из-за мощного взрыва. В частности один из пролетов автомобильной части моста подвинулся и свесился над водой, став совсем непроездным. Еще один пролет подвинулся несколько меньше, и по нему еще можно ездить, но только легковыми авто.

Среди военных обозревателей доминирует мнение, что взрывы на мосту произошли из-за атаки морских беспилотников, которые добрались до опоры. Доподлинно известно, что Украина имеет такие дроны в своем распоряжении.

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