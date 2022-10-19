Установка успевает засекать снаряды на сверхзвуковой скорости, с дронами она легко справится, уверен эксперт.

Система противовоздушной обороны (ПВО) C-RAM легко справится с иранскими дронами-камикадзе.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Система C-RAM давно на вооружении у наших стран-партнеров. Это автоматическая система, у которой есть собственный радар. Тактическая система ближнего радиуса действия. У нее максимальная дальность до четырех километров", – отметил он. Видео дня

По словам Жданова, система C-RAM предназначена для перехвата мин и снарядов в полете: установка успевает засекать снаряды на сверхзвуковой скорости.

"Дроны она разорвет как Тузик грелку. Дрон, который летит 150 километров в час… Для нее это не цель, а "поиграть", – рассказал эксперт.

"К этой системе немцы разработали свою систему, которая называется MANTIS. Это немецкий комплекс. Они пошли дальше. У нее более мощная система обнаружения и более мощная огневая часть. И это уже автоматическая пушка, которая поражает цели", – добавил Жданов.

Система ПВО C-RAM: что о ней известно

C-RAM – разновидность тактической противовоздушной обороны (ПВО), состоящая в защите от ракет, артиллерийских и миномётных обстрелов путём уничтожения соответствующих баллистических целей во время их полета.

Концепция C-RAM является более обширной по содержанию в сравнении с DAMA, охватывающей лишь защиту от минометных атак.

Для обнаружения и оценки параметров траектории боеприпасов в полете в системах C-RAM используются РЛС, оптико-электронные и акустические средства.