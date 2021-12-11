Аналитик считает, что РФ не будет целиться в стратегические объекты.

Российская Федерация в случае вторжения не будет проводить ядерную бомбардировку Киева и стратегических объектов. Целями ее ракетного удара могут стать Вооруженные Силы Украины на Донбассе.

В этом убежден военный аналитик, глава "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут, цитирует РБК-Украина.

По его мнению, главной мишенью будут украинские позиции на Донбассе. Именно их, отмечает Чмут, и нужно защищать зенитно-ракетными комплексами.

"Никто не будет бомбить Киев как во Вторую мировую. Будут бомбить войска, чтобы потом захватить территорию и вынудить Украину к тем или иным политическим уступкам", – пояснил эксперт, добавив, что и электростанции, вероятно, тоже никто не будет бомбить.

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Возможна новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виолетта Орлова