Враг нанес 10 ракетных и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В течение прошедших суток в ходе российско-украинской войны произошло 73 боевых столкновения. Об этом сообщается в оперативном сводке Генштаба ВСУ.

Враг нанес 10 ракетных и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага в районе Синьковки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении силы обороны отбили 8 атак врага в районах спорного и Веселого Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражено 13 атак противника в районах Богдановки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 12 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, волшебное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Антоновка Херсонской области и город Херсон. Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Продолжают наносить российским захватчикам огневое поражение.

Война Украины с РФ - детали

За прошедшую неделю бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили немало военной техники российских оккупантов, в том числе 11 танков и 27 боевых бронированных машин.

На Херсонщине ВСУ уничтожили три наблюдательных пункта противника, танк и другую технику. В этой зоне ответственности враг продолжает укрепление и оборудование своих позиций, подтягивая резервы. Также оккупанты ведут наблюдение и прекращают давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны.

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