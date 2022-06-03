На сегодня проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей.

По данным Министерства внутренних дел, еще более 30 млн га территории Украины нуждаются в разминировании.

Об этом сегодня, 2 июня, сообщил глава МВД Денис Монастырский во время телемарафона, где обсудили вопросы разминирования и безопасности граждан.

Монастырский рассказал, что на сегодня проводится разминирование Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Проведено оперативное разминирование более 2,7 млн га.

"Для сравнения, нам нужно проработать еще более 30 млн га. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории", - сказал глава МВД.

Также он отметил, что уже есть трагические случаи подрывов граждан на взрывоопасных предметах. В течение мая месяца зафиксировано 15 таких случаев.

"Я убежден, что наша реальность должна измениться. Каждый школьник, каждый работник, мать и отец должны знать и научить своих детей минной безопасности", - заверил министр.

Напомним, в МВД подсчитали сколько диверсантов задержали с начала полномасштабной войны.

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