Существует вероятность, что россияне будут пытаться возобновить контратаки, однако успехов враг иметь не будет.

После того, как украинские защитники освободили Андреевку на Бахмутском направлении, российские оккупанты имеют только суицидальные перспективы. Силы обороны продолжат давить на врага на нескольких направлениях.

Как отметил в эфире "24 канала" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, россияне будут пытаться возобновить контратаки, однако, вероятнее всего, им придется отступить к трассе 0513.

Так, украинские военные смогут контролировать северное направление – к Клещиевке, давить на юг – в районе Курдюмовки, продвигаться на восток – к железной дороге и трассе 0513, где находится село Одрадовка.

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По словам эксперта, трасса 0513 – это логистическая артерия, которая соединяет Бахмут и Горловку Донецкой области. Когда украинские военные перережут эту дорогу, смогут продвигаться в направлении Зайцево.

"Для россиян это большая угроза, поэтому они будут пытаться очень быстро восстанавливать обескровленные подразделения и контратаковать", – пояснил Коваленко, отметив, что россиянам вряд ли удастся что-то противопоставить продвижению украинских защитников. Наиболее вероятно, что враг будет нести большие потери и отступать.

Война в Украине: важные новости

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области уничтожено место базирования военной техники российских захватчиков. Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил, что "прилетов" в Токмаке становится все больше.

Кроме того, как сообщил Генштаб ВСУ, украинская авиация мощно ударила по оккупантам. Удалось поразить сразу три вражеских ЗРК "Бук".

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