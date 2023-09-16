После того, как украинские защитники освободили Андреевку на Бахмутском направлении, российские оккупанты имеют только суицидальные перспективы. Силы обороны продолжат давить на врага на нескольких направлениях.
Как отметил в эфире "24 канала" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, россияне будут пытаться возобновить контратаки, однако, вероятнее всего, им придется отступить к трассе 0513.
Так, украинские военные смогут контролировать северное направление – к Клещиевке, давить на юг – в районе Курдюмовки, продвигаться на восток – к железной дороге и трассе 0513, где находится село Одрадовка.
По словам эксперта, трасса 0513 – это логистическая артерия, которая соединяет Бахмут и Горловку Донецкой области. Когда украинские военные перережут эту дорогу, смогут продвигаться в направлении Зайцево.
"Для россиян это большая угроза, поэтому они будут пытаться очень быстро восстанавливать обескровленные подразделения и контратаковать", – пояснил Коваленко, отметив, что россиянам вряд ли удастся что-то противопоставить продвижению украинских защитников. Наиболее вероятно, что враг будет нести большие потери и отступать.
Война в Украине: важные новости
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области уничтожено место базирования военной техники российских захватчиков. Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров отметил, что "прилетов" в Токмаке становится все больше.
Кроме того, как сообщил Генштаб ВСУ, украинская авиация мощно ударила по оккупантам. Удалось поразить сразу три вражеских ЗРК "Бук".
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