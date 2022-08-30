Сейчас оккупант допускает серьезные ошибки, а ВСУ используют эти моменты.

Чего дальше ждать украинцам на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ на юге и как избежать завышенных ожиданий, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Как он пояснил в эфире ТСН, контрнаступление ВСУ на юге Украины - плод стараний и результат нескольких недель работы, если не больше.

"Стратегия украинских Вооруженных сил на юге заключается в том, что окупанту нужно создать невыносимые условия и на Херсонщине, и на части Запорожской области", - подчеркнул Мусиенко.

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По его словам, в течение июля-августа украинские защитники вели подготовительную работу, чтобы обессилить оборону врага - это и уничтожение складов, и командных пунктов, и скоплений сил противника. Сейчас оккупант допускает серьезные ошибки, а ВСУ используют эти моменты, чтобы прорывать линии обороны и шаг за шагом освобождать территории.

Эксперт отметил, что планомерная работа по деоккупации ведется, украинские Вооруженные силы не привязаны к датам, в отличие от РФ.

Напомним, 29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

В ВСУ призывают не спешить с заявлениями о контрнаступления наших защитников.

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