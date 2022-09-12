По словам эксперта, во время контратаки на Харьковском направлении Украина существенно пополнила свой обменный фонд.

Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал успешное украинское контрнаступление в Харьковской области и объяснил, почему ВСУ удалось за считанные дни прогнать врага с захваченной им территории.

Об этом он рассказал в эфире ФЕЙГИН LIVE.

"Самая простая и самая лапидарная характеристика того, что произошло в Харьковской области, это называется термином "каскадное обрушение фронта", - говорит эксперт.

По его словам, ВСУ продемонстрировали творческий подход и во время планирования операции, и во время ее реализации.

"Если посмотреть на соотношение сил, со стороны РФ группировка насчитывала до 12 батальонно-тактических групп. Тот факт, что она была разгромлена в течение 5 дней, свидетельствует о новой военной тактике", - объяснил Федоров.

Он добавил, что все карты боев свидетельствуют о том, что украинские военные выходят к границе с РФ. Это произошло благодаря тому, что Украина смогла сосредоточить войска в нужное время и в нужном месте. По его словам, разведка здесь сыграла одну из решающих ролей. А РФ "прохлопала" этот момент.

Кроме того, во время контратаки ВСУ отлично продемонстрировали взаимодействие пехоты, артиллерии и авиации, говорит военный эксперт. Также имели место стремительные темпы наступления, во время которых противник теряется и не может должным образом подготовить силы для отражения.

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

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