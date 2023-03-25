Отмечается, что так называемое "большое" весеннее наступление РФ "приближается к кульминации", что вызывает "значительное беспокойство".

Российские СМИ и военные блогеры "со значительным беспокойством" реагируют на замедление наступления армии РФ в Украине. Все чаще звучат заявления об украинском наступлении.

Аналитики Института изучения войны напомнили, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что Москве известно о подготовке контрнаступления Сил обороны Украины. При этом он заверил, что российский генштаб готовит ответные меры.

По мнению экспертов, так называемое "большое" весеннее наступление РФ "приближается к кульминации, и российское информационное пространство реагирует на замедление российских операций и возможность Украины перехватить инициативу со значительным беспокойством".

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"Российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новые наступательные операции, и маловероятно, что такие силы существуют в достаточном объеме для того, чтобы сделать и то, и другое" – подытожили аналитики.

Контрнаступление украинской армии - что известно

Украина накапливает силы и готовит имеющуюся технику к контрнаступению, которое может произойти в апреле-мае.

При этом президент Чехии Петр Павел считает, что у ВСУ будет только одна попытка для наступления. По его словам, у западных союзников может не хватить ресурсов для новых масштабных операций.

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