Под Бахмутом освобождение каждого метра территории - это как 10 км продвижения в других условиях.

Украинские военные продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом, однако освобождение территорий дается нелегко, потому что оккупанты активно пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Сейчас мы разделяем эту ситуацию: город и пригород. В пригороде мы продолжаем активные действия - это север и юг, вчера буквально я давала информацию на сколько мы там продвинулись. С одной стороны это кажется небольшое расстояние. Мы говорили о примерно 20 квадратных километрах. И вчера мы назвали данные по обоим флангам: по одному где-то 500 м, а по другому около 1 км", - сказала Маляр.

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Она подчеркнула, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия, а продвижение украинским военным дается нелегко, поскольку оккупанты сосредоточили большое количество своих сил.

"Надо понимать цену этого продвижения. Там чрезвычайно сложно выполнять боевые задачи, потому что враг сконцентрировал огромное количество своих усилий. И, собственно, там каждый метр - это как 10 км продвижения в других условиях", - сообщила заместитель министра.

Война в Украине - ситуация под Бахмутом

Как сообщал УНИАН, по словам командира самоходной артиллерийской батареи 30-й отдельной механизированной бригады Андрея Свириды ("Уж"), российские оккупанты на фоне успешных контратак ВСУ на Бахмутском направлении имеют небольшие успехи в продвижении в самом городе. Однако интенсивность боев настолько велика, что все близлежащие поля и окрестности населенного пункта покрытые телами российских захватчиков.

По данным Института изучения войны, ВСУ перехватили тактическую инициативу и одержали тактически значимые успехи в районе Бахмута во время контратак 18 мая. Анна Маляр в этот день сообщала, что оккупанты стянули в Бахмут большую часть резервов и значительно усилили свою группировку на этом направлении. Однако враг понес потери и не смог выполнить свои задачи. Зато украинские войска на отдельных участках продвинулись на 1 км.

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