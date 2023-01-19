Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы захватили село Клещеевка под Бахмутом Донецкой области. Он выдал это за большую "победу".
Как сообщает пресс-служба Пригожина, Клещеевку якобы "освободили" только наемники "Вагнера". В то же время в Генштабе утром отчитались, что украинские воины отбили вражеские атаки в Клещеевке.
"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, которое является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер", - заявил Пригожин.
"Повар Путина" заявил, что село якобы захватили, но вокруг него "идут ожесточенные бои". По его словам, ВСУ "цепляются за каждый метр земли".
"Вопреки разным мнениям о том, что ВСУ бегут от Артемовска (так оккупанты называют украинский Бахмут - УНИАН), это не так. ВСУ работают четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться", - заявил Пригожин, размечтавшись о захвате Бахмута.
"Вагнер" штурмует Бахмут и Соледар: главные новости
Несколько недель "Вагнер" пытается захватить Соледар и Бахмут. Эти города необходимы Пригожину как важные трофеи. "Победы" в Соледаре и Бахмуте наперегонки приписывают себе и наемники и российские военные.
Недавно главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу", намекая на уведомление ведомства о якобы захвате украинского Соледара.
Министр Резников заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.