Главарь российских наемников заявил о "захвате" села под Бахмутом, где ВСУ отбили атаку.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы захватили село Клещеевка под Бахмутом Донецкой области. Он выдал это за большую "победу".

Как сообщает пресс-служба Пригожина, Клещеевку якобы "освободили" только наемники "Вагнера". В то же время в Генштабе утром отчитались, что украинские воины отбили вражеские атаки в Клещеевке.

"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, которое является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер", - заявил Пригожин.

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"Повар Путина" заявил, что село якобы захватили, но вокруг него "идут ожесточенные бои". По его словам, ВСУ "цепляются за каждый метр земли".

"Вопреки разным мнениям о том, что ВСУ бегут от Артемовска (так оккупанты называют украинский Бахмут - УНИАН), это не так. ВСУ работают четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться", - заявил Пригожин, размечтавшись о захвате Бахмута.

"Вагнер" штурмует Бахмут и Соледар: главные новости

Несколько недель "Вагнер" пытается захватить Соледар и Бахмут. Эти города необходимы Пригожину как важные трофеи. "Победы" в Соледаре и Бахмуте наперегонки приписывают себе и наемники и российские военные.

Недавно главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Он заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу", намекая на уведомление ведомства о якобы захвате украинского Соледара.

Министр Резников заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается показать, что его наемники эффективнее российской армии. Его интересует денежное вознаграждение за захват Соледара.

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