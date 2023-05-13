За сутки на четырех направлениях фронта произошло около 40 боевых столкновений.

Российские войска сосредоточивают основные усилия на четырех направлениях фронта в Украине - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 13 мая произошло около 40 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Война в Украине 13 мая - ситуация на "горячих" направлениях

Говоря о ситуации на фронте, в Генштабе ВСУ отметили, что:

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на Лиманском направлении россияне не наступали; нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменного и Спирного - Донецкой; обстреляли Макеевку Луганской области, Белогоровку, Верхнекаменное, Спорное и Берестово Донецкой области;

направлении россияне не наступали; нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменного и Спирного - Донецкой; обстреляли Макеевку Луганской области, Белогоровку, Верхнекаменное, Спорное и Берестово Донецкой области; на Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут; также россияне пытались наступать в направлении населенных пунктов Богдановка и Белая Гора, но безуспешно; наряду с ведением позиционной обороны украинские защитники ведут и активные наступательные действия;

направлении продолжаются тяжелые бои за город Бахмут; также россияне пытались наступать в направлении населенных пунктов Богдановка и Белая Гора, но безуспешно; наряду с ведением позиционной обороны украинские защитники ведут и активные наступательные действия; на Авдеевском направлении россияне нанесли авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка; обстреляли из артиллерии Первомайское и Карловку Донецкой области;

направлении россияне нанесли авиационный удар по району населенного пункта Авдеевка; обстреляли из артиллерии Первомайское и Карловку Донецкой области; на Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки войск РФ в районе города Марьинка; россияне обстреляли населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

Война в Украине 13 мая - актуальные новости

Напомним, авиация Сил обороны Украины за 13 мая нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также удар по российскому зенитно-ракетному комплексу.

Также известно, что в Херсонской области силы и средства ПВО уничтожили два российских беспилотника - "Орлан-10" и "Ланцет".