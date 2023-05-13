Потери оккупантов продолжают расти.

Силами и средствами ПВО уничтожены "Орлан-10" и "Ланцет". Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

"На Херсонщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены два российских беспилотника: разведывательный БпЛА "Орлан-10" и ударный БпЛА типа "Ланцет", - сказано в сообщении.

Сколько РФ потеряла БПЛА с начала войны - данные Генштаба

С начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 2665 БПЛА россиян, из них 29 - за минувшие сутки. Кроме того, навсегда в украинской земле остались 308 российских самолетов и 294 вертолета.

Видео дня

Однако в последние дни россияне сами начали терять "железные птички". Например, 12 мая 2023 года в Джанкойском районе разбился российский вертолет Ми-28, оба пилота погибли. По предварительной причине, оккупанты разбились из-за техники, потому что она отказала.

А 20 апреля 2023 года россияне вертолет Ка-52 из-за туманной погоды упал в Азовское море. Подтверждена ликвидация одного пилота - его тело вынесло на берег, однако кремлевские пропагандисты намекнули на гибель всего экипажа.

Самолетопад под Брянском 13 мая - главное

13 мая 2023 года, по утверждению кремлевских пропагандистов, стал "черным днем российской авиации". Днем в субботу в Брянской области разбилось два вертолета Ми-8, а также один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один Су-35.

Сообщалось, что самолеты россиян были подбиты, когда отправились бомбить украинские пограничные области. А вслед за ними - спасательно-поисковые Ми-8. Все пилоты погибли.

Предварительно предполагалось, что Ми-8, который одним из первых попал на видео, сбили сами же российские ПВО, ошибочно приняв за вражескую цель. Правда, в российских Telegram-каналах истерят о причастности Украины.

Гиркин даже назвал "самолетопад" "блестящей операцией" украинской ПВО по "однодневному разовому поражению средствами ПЗРК четырех воздушных целей в российском глубоком тылу".

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