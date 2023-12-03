Виталий Барабаш отметил, что Авдеевка имеет сакральное значение для россиян.

Небольшое затишье в районе Авдеевки объясняется тем, что российские оккупанты ждут улучшения погоды. Россияне хотят снова попробовать применит тяжелую технику для штурмов.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что самыми сложными направлениями остаются район Степного, коксохима и Авдеевской промзоны.

"Сейчас идет уже третья волна их штурмовых действий. Конечно, что (оккупанты - УНИАН) отличаются. Первая волна - это они ехали на технике, как на параде. Вторая волна - они поняли, что так нельзя... Они разделили эти колонны на меньшие колонны и пошли из нескольких направлений. Третья волна - это в основном применение пехоты... Я так понимаю, что сейчас пытаются держать до лучших благоприятных погодных условий и будут пытаться штурмовать с большим применением техники", - рассказал чиновник в эфире телемарафона

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По его словам, во время третьей волны штурмов россияне открыли еще два направления - промзона Авдеевки и со стороны Донецка через Спартак, что отвлекает внимание защитников Украины. При этом он указал, что Авдеевский коксохим имеет для захватчиков определенное "сакральное" значение, как "Азовсталь" в Мариуполе, и они постоянно бьют по заводу.

"На коксохиме они (оккупанты, - УНИАН) они оставляют попыток штурмовать ни днем, ни ночью. Иногда они доходят почти до забора завода, но дальше им не дают заходить. Очень горячо на том направлении, лезут почти постоянно", - подытожил Барабаш.

Бои за Авдеевку - последние новости

Аналитики Института изучения войны сообщили, что у россиян есть продвижение в районе Авдеевки. При этом указано, что Минобороны РФ врет об "активной обороне" своих войск в этом районе, чтобы скрыть отсутствие прогресса.

В свою очередь аналитики DeepState ранее сообщали, что ситуация возле Авдеевки очень тяжелая - продолжаются тяжелые бои. Оккупанты забрасывают украинские позиции большим количеством пехоты.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, Авдеевка остается пиоритетом для России, но оккупанты не могут на этом направлении накопить необходимое количество техники, чтобы окружить город.

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