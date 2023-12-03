Авдеевка остается приоритетом как для оккупантов, так и для диктатора Владимира Путина.

Авдеевка остается пиоритетом для России на восточном направлении. В то же время оккупанты не могут на этом направлении накопить необходимое количество техники, окружить город.

Как рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона, российские войска не прекращают атак в этом регионе, чтобы ВСУ не мобилизовали свои силы в других районах.

"Ситуация такова, что россияне не могут на этом направлении накопить необходимого количества техники. Но с другой стороны, они не будут прекращать атак... Они прекрасно понимают, что при стишении их ударов, ВСУ мобилизуют силы на других направлениях, и это приведет к фатальным для них последствиям", – отметил Тимочко.

По его словам, россияне надеялись быстро захватить Авдеевку. У них было несколько главных стратегических целей: уменьшение огневого контроля ВСУ над российскими складами в Донецкой области, захват города для перехода к атаке на Запорожском направлении, а также использование промзоны для хранения запасов.

"Авдеевка для Путина также была важна, чтобы продемонстрировать способность армии РФ к переходу в контрнаступление, чтобы усилить свою роль на политический арене... Но на этом этапе Авдеевка держится", – отметил военный.

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По сообщению института изучения войны (ISW), российские войска имеют продвижение в районе Авдеевки и ведут наступление в районе Старомайорского Донецкой области.

При этом аналитики ISW также отмечали, что Минобороны России врет об "активной обороне" своих войск в районе Авдеевки Донецкой области, чтобы скрыть отсутствие прогресса оккупантов в наступлении.

Аналитики группы DeepState ранее сообщали, что ситуация возле Авдеевки Донецкой области очень тяжелая - там сейчас продолжаются тяжелые бои. Оккупационные войска забрасывают позиции ВСУ большим количеством пехоты.

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