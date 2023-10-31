За три недели наступления на Авдеевку ВСУ уничтожили 6 500 российских оккупантов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему сравнивать штурмы Авдеевки и Бахмута не уместно. Эксперт перечислил отличия:

протяженность фронта у Бахмута была в пределах 50 км в ходе наступления, а фронт наступления у Авдеевки - чуть больше 20 км;

концентрация сил российских войск возле Бахмута - от 20 до 50 тысяч личного состава, а концентрация сил у Авдеевки по состоянию на сегодня - более 40 тысяч;

в ходе наступления на Бахмут было задействовано более 300 танков, а за три недели наступления на Авдеевку было уничтожено более 100 российских танков.

"За три недели наступления на Авдеевку было уничтожено 6 500 оккупантов. Это практически 10 батальон-тактических групп. Кстати, 100 уничтоженных танков и 250 ББМ - это практически штатная комплектация 10 БТГр. Иными словами, российские оккупационные войска положили 1 БТГр на 2 км фронта у Авдеевки. Повторюсь. Это только за три недели данной фазы наступления", - отметил Коваленко.

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Штурм Авдеевки - актуальное

Как писал УНИАН, следующая волна наступления российских оккупантов на Авдеевку будет мощнее, чем предыдущие, потому что россияне делают выводы, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

31 октября президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего касательно безопасности в Черном море, а также заслушал доклады командующих о ситуации в Купянске, Авдеевке, Херсоне.

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