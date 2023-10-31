Враг делает определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав.

Следующая, уже третья по счету волна наступления российских оккупантов на Авдеевку будет мощнее, чем предыдущие, потому что враг делает выводы из ошибок. Об этом сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня на Авдеевском направлении ситуация остается сложной. "Ждем очередной уже третьей волны с начала обострения от 10 октября. Враг делает определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав", - рассказал чиновник.

По словам Барабаша, третья волна наступления оккупантов на город может быть мощнее двух предыдущих, потому что враг делает выводы из своих ошибок. Кроме того, по мнению руководителя города, из-за ухудшения погодных условий будет усложняться логистика для Сил обороны.

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Барабаш рассказал, что враг постоянно обстреливает Авдеевку. "Город просто стирают, его разносят. За минувшие сутки более 40 массированных обстрелов произошло по территории общины, 8 авиабомбовых ударов. От них погибло в центральной части города два гражданских лица – мужчины 1967 и 1976 годов рождения", - отметил он.

Чиновник также сообщил, что люди очень неохотно выезжают из Авдеевки, ведь боятся, что назад больше никогда не вернутся. По его словам, на сегодня детей в городе не осталось - всех эвакуировали. "Сегодня нам удалось вывести трех человек и таким образом по состоянию на вечер – 1586 местных жителей остается в общине", - добавил начальник МВА.

Ситуация вокруг Авдеевки

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Сергей Згурец прогнозирует дальнейшие попытки российских оккупантов продавить оборону украинских военных под Авдеевкой в течение месяца. Украинские военные ожидают, что противник попытается возобновить наступательные действия с севера и юга.

Другой специалист - Алексей Мельник - считает, что сейчас ситуация на этом участке фронта довольно критическая, но сейчас еще рано делать как пессимистичные, так и оптимистичные выводы.

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