Генеральный секретарь НАТО отмечает, что надо предоставлять Украине больше помощи и оперативнее.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что ожесточенные бои возле Соледара и Бахмута в Донецкой области свидетельствуют о необходимости усиления военной поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"В последние дни мы видели ожесточенные бои возле Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это снова свидетельствует о храбрости украинских Вооруженных сил, потому что они борются для защиты своей Родины. Это также свидетельствует, насколько жизненно важно, чтобы мы увеличили нашу военную поддержку для Украины, - сказал Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО приветствовал недавние объявления Соединенных Штатов, Германии и Франции, которые вскоре отправят в Украину боевые машины пехоты Bradley и Marder, а также легкие танки AMX-10RC.

"Наша поддержка имеет большое значение на месте (на поле боя - УНИАН). И в этот ключевой момент войны мы должны делать еще больше и даже еще быстрее", - подчеркнул Столтенберг.

Помощь западных партнеров Украине

Министр обороны Алексей Резников на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"), которое состоится 20 января, сообщит о вооружении, в котором нуждается Украина.

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Telegram, что украинские бойцы мужественно держат оборону Соледара, продолжаются тяжелые бои.

Она отметила, что враг не обращает внимания на большие потери своего личного состава и продолжает активный штурм. По ее словам, подступы к украинским позициям просто усеяны телами погибших оккупантов.

Сегодня, 11 января, в Вооруженных силах Украины опровергли заявления "вагнеровцев" о взятии города Соледар под контроль россиян.

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