В районе Покровска Силы обороны восстановили несколько позиций, - аналитик DeepState

Оккупанты добегают до трассы "Константиновка - Покровск".

Силы обороны Украины восстановили несколько позиций в районе Покровска Донецкой области. Тем не менее в районе Водяного Второго, Барановки и Воздвиженки российские оккупанты оказывают активное давление.

Об этом рассказал соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире "Громадського радіо".

По его словам, в районе возле Покровска удалось тактически улучшить позиции в районе Дачинского и Водяного Второго.

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Аналитик DeepState отметил, что в районе Водяного Второго сейчас уточняется информация из-за динамической ситуации на фронте.

"Там (в районе Барановки, Водяного Второго и Воздвиженки - УНИАН) враг оказывает активное давление, потому что они уже по сути добегают до трассы "Константиновка - Покровск". Они уже выходят и физически еще пытаются закрепиться там, закрепить успехи, усилить группировку. Соответственно, они подтягивают туда резервы, очень большое количество пехоты. Сейчас будем видеть, возьмутся ли они за это направление более серьезно, учитывая те успехи, которые они уже имеют", - сказал Погорелый.

Война в Украине - последние новости

Ранее руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал, что российская армия перебрасывает со стороны Донецка гусеничную технику, на которой даже нет тактической маркировки. По его словам, нетипичное перемещение в направлении Розовско-Пологовской агломерации может свидетельствовать о том, что россияне пытаются сформировать резерв и потенциальную ударную группировку в Запорожской области.

Кроме того, командир пулеметного отделения батальона "Дикое Поле" 67 отдельной механизированной бригады Павел Сахно поделился, остаются ли военные КНДР на Курщине после серьезных потерь. Украинским войскам в районе Суджи удалось не только отбросить врага, но и закрепиться.

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