К пятнице российские власти потеряли контроль над по меньшей мере 250 квадратными километрами территории, и это был не просто клочок пустой российской сельской местности.

Атака украинских войск на Курскую область РФ стала унижением для Москвы, которая хвастается "защитой родины". В то же время эта операция была наименее очевидным шагом, пишет CNN.

Несмотря на потерю позиций в Донецкой области, Украина решила отправить части опытных бригад на российскую территорию с очевидной целью поставить Кремль в неудобное положение и заставить Министерство обороны России перераспределить ресурсы, а также предоставить тылу крайне необходимый моральный стимул.

Российский полк, который должен был защищать этот участок границы, оставил свои позиции. Несколько десятков солдат попали в плен, а колонна российского подкрепления была уничтожена ракетным ударом возле города Рыльск. Встретив незначительное сопротивление, а российская связь в регионе, по сообщениям, была заглушена эффективной радиоэлектронной борьбой, украинские бригады за первые два дня операции продвинулись вглубь Курска более чем на 20 километров.

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Хорошая разведка позволила передовым подразделениям продвинуться еще дальше вперед на несколько хаотичном поле боя, часто в обход российской обороны. К пятнице российские власти потеряли контроль над по меньшей мере 250 квадратными километрами территории, согласно нескольким независимым анализам и картам CNN. Это был не просто клочок пустой российской сельской местности. Среди мест, которые перешли под украинский контроль, был и газотранспортный узел вблизи границы, через который Россия поставляет в Европу значительные объемы природного газа.

Внутри России снова разгорелся гнев, который приветствовал неудачи в начале войны. Российский депутат Андрей Гурулев потребовал от военной прокуратуры расследования в отношении решения командиров о передислокации подразделений из Курской области накануне атаки. Это вызвало возмущение среди российских гражданских лиц в регионе.

Однако, как пишет издание, украинские войска, даже если они будут подкреплены, не могут рассчитывать на оккупацию нескольких сотен квадратных километров российской территории.

"Это очень похоже на экспедиционные силы, хотя и закаленные в боях, которые воспользовались отсутствием организованного сопротивления, чтобы быстро продвинуться вперед. Но удерживать значительную часть российской территории – это за пределами их возможностей и, вероятно, за пределами их цели. Российские подкрепления в конце концов дадут о себе знать, даже если им понадобится более трех дней, чтобы начать эффективную оборону", – говорится в материале.

Но даже если ВСУ придется отступить с более передовых позиций, такая операция все равно служит нескольким целям. Мэтью Шмидт, который преподавал стратегическое и оперативное планирование в Командно-штабном колледже армии США, сказал, что "креативное применение силы украинцами было призвано оказать давление на тех, кто принимает решения в Москве" – и, возможно, стоило некоторым из них работы.

Курская операция также продемонстрировала союзникам Украины, что она все еще имеет энергию и воображение, чтобы удивить своего врага и смутить Кремль в то время, когда большинство новостей с фронта были мрачными для Киева.

Дэниел Фрид из Atlantic Council говорит, что существует долгая история таких неожиданных военных рейдов. Некоторые из них были несущественными, а другие – влиятельными. Он вспоминает дерзкий маневр Джорджа Вашингтона по переправе через реку Делавэр в 1776 году, когда тот вернулся с захваченными пленными и припасами и поднял боевой дух для борьбы против британцев.

По его словам, продемонстрировав провал разведки и слабость России на ее границе, этот рейд пробил нарратив Кремля, "что украинское сопротивление бесполезно, а поддержка Украины – бесперспективна".

"Курский гамбит Украины ставит Министерство обороны России перед сложным выбором. Оказывается, что имеющиеся в Курске группировки, такие как Национальная гвардия, ФСБ и нерегулярные элементы, не способны бороться с украинцами. Баррос сказал CNN, что военное командование РФ может передислоцировать элементы недавно созданной Северной группировки, но передислокация значительных элементов "скорее всего, еще больше растянет эти элементы и создаст уязвимые места в российской обороне в других местах вдоль границы". Или же она может задействовать значительные российские резервы в более масштабной операции – но они являются критически важными для нынешних российских наступательных операций внутри Украины, где постоянное привлечение большого количества войск подорвало украинскую оборону", – пишет CNN.

Или, по словам Барроса, россияне могут задействовать авиацию для атаки украинской бронетехники в районе Курска, тем самым не давая украинским войскам закрепиться на позициях и помогая нынешним российским войскам, развернутым в этом районе. Какую бы комбинацию ни выбрали в Москве, они пытаются переломить унизительный эпизод конфликта именно тогда, когда преимущество в массе и в воздухе на Донетчине начало приносить оккупантам постепенный прогресс.

Бои в Курской области

Как известно, бои в Курской области начались утром, 6 августа. Именно тогда появились сообщения о прорыве границы. За это время украинские военные заняли немало территорий. По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, продвижение составляет около 30-35 километров.

В субботу, 10 августа, украинские военные взяли под контроль по меньшей мере три населенных пункта в Курской области России: Ивашковский, Махновка и Свердликово. Такое заявление сделал Народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

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