Украинские войска сейчас фактически окапываются на новых рубежах и позициях.

Вооруженные силы Украины вряд ли будут пытаться брать под контроль Курскую атомную электростанцию РФ. Причина в расстоянии до объекта и "абсолютном господстве" российской авиации на такой дистанции. Об этом заявил LIGA.net полковник ВСУ, экс-начальник пресс-службы Генерального штаба (2014-2017 гг.) Владислав Селезнев.

"Я стою на том, что вряд ли наша армия будет пытаться брать под контроль Курскую АЭС. Во-первых, 90 километров. Во-вторых, абсолютное господство российской авиации на таких расстояниях не позволит нам обеспечить устойчивую логистику и развитие успеха действий армии на территории Курской области", - пояснил он.

По словам офицера, украинские войска сейчас фактически окопаются на новых рубежах и позициях, а также создают инженерные фортификации. По его мнению, при таких условиях, ВСУ смогут "определенное время" вести оборонительные действия.

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"Но, опять же, кто может гарантировать, что на других участках российско-украинского приграничья не произойдет такая же неприятность для российских оккупантов?" - отметил Селезнев.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ.

По данным росСМИ, украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов, а также газоизмерительную станцию "Суджа". За первые сутки им удалось прорвать две линии фортификационных укреплений, на строительство которых Россия за 2,5 года потратила более 170 млн долларов.

В Пентагоне же, комментируя события в Курской области РФ, заявили, что не видят в них эскалации.

Как пишет Тһе Washington Post, Украина на фоне операции в Курской области призывает США разрешить бить ATACMS по России.

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