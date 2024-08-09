Отмечается, что информация будет подаваться с задержками и может в конечном итоге разниться с показаниями прямых участников событий.

Мониторинговый проект DeepState впервые раскрыл детали боев в Курской области РФ, которые продолжаются с утра 6 августа.

"Бои на Курщине. День первый – 6 августа. Силы Обороны Украины освободили Свердликово, Дарьино и Олешню", – говорится в сообщении.

Отмечается, что силы Обороны осуществили удар возле Свердликово и Олешни. Первое село удалось занять в результате боя, а второе – без боя или с минимальными усилиями.

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"На КПП "Суджа" окружено около двух взводов врага. Горналь также было окружено. Кацапы с перепугу спрятались в местном монастыре. Передовые группы вышли к Гончаровке и окрестностям Суджи. Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго", – добавили в DeepState.

Отмечается, что обновления будут предоставляться с задержками. Кроме того, некоторая информация может в конечном итоге отличаться от свидетельств прямых участников событий.

Бои в Курской области: основное

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Украинское военное командование ситуацию официально не комментирует.

Впрочем, за несколько дней, по данным росСМИ, украинские военные взяли под контроль ряд населенных пунктов, а также газоизмерительную станцию "Суджа". В то же время за первые сутки им удалось прорвать две линии фортификационных укреплений, на строительство которых Россия за 2,5 года потратила 15 млрд рублей (более 170 млн долларов).

В Пентагоне же, комментируя события в Курской области РФ, заявили, что не видят в них эскалации. Заместитель спикера американского оборонного ведомства Сабрина Сингх отметила, что действия Украины в Курской области "соответствуют политике США" по использованию предоставленного вооружения.

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