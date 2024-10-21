Как он предполагает, российская разведка знает что-то, что пока неизвестно рядовым украинцам.

Российские войска уничтожили мост во временно оккупированных Олешках Херсонской области и укрепляют побережье Крыма. Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Эспрессо" объяснил, что происходит.

"Честно - для меня это странно, потому что я сейчас сам бы не ожидал, что мы готовим десант на левый берег. Мы в свое время это пробовали сделать, к сожалению, не смогли все же удержаться. Хотя борьба была отчаянная и очень героическая, и положили мы там россиян очень много, но пришлось-таки отступить с плацдарма. И теперь в ситуации, где я бы не ждал ни по погоде, ни по резервам, но почему-то россияне что-то такое чувствуют, я не думаю, что они просто так это делают", - отметил экс-военный.

По его мнению, российская разведка знает что-то, что пока неизвестно рядовым украинцам, если взрывают удобный и важный для них самих мост.

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"Значит, что они очень серьезно расценивают вероятность, что мы там собираемся десантироваться и наступать. Единственное, почему я не считал бы, что они точно ошибаются, это потому, что теперь смотрим на самый-самый север, смотрим в Курскую область", - говорит Дикий.

Как он предполагает, активизация захватчиков может быть связана с тем, что ранее враг снял войска с Херсонщины и отправил на Курщину, поскольку в самой России боеспособных частей уже нет. Поэтому с этого участка, который считался самым спокойным на фронте, противник снял три дивизии - две десантные и одну морпехов.

"А тем временем, судя по всему, какая-то им сорока на хвосте принесла, что "а чем вы замените эти три дивизии, которые сейчас на Курщине? А здесь, возможно, что этим сейчас и воспользуются, возможно, здесь с правого берега "привет" будет". Ну, будем смотреть, будем наблюдать", - подытожил эксперт.

Бои в Курской области - последние новости

20 октября, главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский сообщил, что в Курской области России украинские Силы обороны и в дальнейшем держат ситуацию под своим контролем.

Украинские десантники в Курской области уничтожили подразделение российских военных из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

В Курской области Российской Федерации ситуация меняется каждый час, маленькие участки территории постоянно переходят "из рук в руки", рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

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