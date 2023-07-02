Враг пытается удержать свои позиции и не дать украинским военным замкнуть оккупантов в огневое кольцо.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области очень сложная и постоянно меняется как на Южном, так и на Северном фланге – там продолжаются тяжелые бои. Об этом рассказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

"Мы знаем, что на обоих флангах Силы обороны Украины продвинулись. Однако враг понял, чем грозит ему захват Берховки и Клещеевки. Если мы берем еще эти два населенных пункта, то сам Бахмут полностью внизу оказывается. Это такие крайние высоты, с которых мы сможем контролировать весь город и вести огневое поражение. Если мы берем эти два направления, то мы перекрываем российским войскам логистику. У них нарушается и логистика, и пути отступления", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Оккупанты провели ротацию и усиление в районе города. Они пытаются удержать свои позиции и не дать украинским военным замкнуть их в огневое кольцо. Калашников подчеркивает, что враг правильно оценивает свое положение.

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"Так получается, что на Южном фланге, на второй линии обороны, противник усилился десантно-штурмовыми подразделениями, а северный фланг усилен пехотным подразделением. Мощные контратаки противник пытается проводить там, где Берховка, чтобы не дать нам замкнуть их в огневое кольцо", – отметил он.

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича добавил, что на Бахмутском направлении со стороны противника воюют не только контрактники. Там также присутствуют представители различных частных военных компаний.

"Противник задействовал свои контрактные части, также ЧВК от "Газпрома", такие как "Поток", "Факел" и другие. Украинская армия уже очистила от оккупантов правый берег канала Северский Донец, и теперь они создают свои подразделения для контратак, чтобы не дать нам окончательно взять их в клещи и постараться сохранить свои подходы логистические", – резюмировал он.

Ситуация в районе Бахмута: последние новости

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 1 июля сообщалось, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Марьинском. Враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

О ситуации на Бахмутском направлении рассказал и экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, россияне "не вывозят" натиска со стороны украинских воинов. Он также добавил, что абсолютно каждый день врагу приходится покидать часть позиций.

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