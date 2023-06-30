В некоторых вражеских подразделениях появляется определенный хаос в плане управления, сообщил экс-командир "Азова".

На Бахмутском направлении российские оккупанты "не вывозят" натиска со стороны украинских воиной.

На протяжении последних нескольких дней в рядах противника появилось много отказников, рассказал бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире "FreeДом".

"Наше подразделение, 3 штурмовая бригада, и другие подразделения, которые находятся на Бахмутском направлении, продолжают работу и движение вперед. Абсолютно каждый день под натиском украинских сил противнику приходится оставлять часть позиций. За последние несколько дней мы видим и слышим то, что у противника в рядах… появилось большое количество отказников", - сказал воин.

По его словам, в некоторых подразделениях противника появляется определенный хаос в плане управления. "Все это связано с тем, что они, как говорят, не вывозят того натиска, того напора, со стороны наших подразделений…", - добавил майор.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

Утром 30 июня спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска давят на фланги российских захватчиков в Бахмуте.

Стоит отметить, что на Бахмутском направлении уже длительное время идут боевые действия, и нашим воинам удалось освободить от врагов немало земли. В частности, 25 июня стало известно, что за сутки воины на южном и северном флангах вокруг Бахмута прошли от 600 до 1 километра.

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