В частности, российские захватчики безуспешно вели наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где произошло более 30 боевых столкновений.

Силы обороны Украины за текущие сутки отбили атаки российских захватчиков на трех направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 30 боевых столкновений", - сказано в сводке.

В частности, на Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области.

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Кроме того, на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

Также, на Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки, а на шахтерском направлении - нанесли авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, украинские войска успешно продвигаются на Таврическом направлении и уничтожают вражескую технику и пехоту. За сутки только на этом направлении уничтожено до двух рот российских оккупантов и 14 единиц военной техники противника.

Также по данным Генштаба, в течение последних суток всего на фронте уничтожено более полутысячи оккупантов и 35 единиц артиллерии. С начала вторжения армия агрессора потеряла уже около 228 тысяч солдат.

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