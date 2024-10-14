По мнению эксперта, действия врага могут быть зондирующими.

От Угледара Донецкой области активизировались боевые действия в Запорожском направлении. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" объяснил, какая сейчас обстановка на этом участке фронта.

"Сейчас есть несколько направлений, где враг пытается продавить нашу оборону. Если посмотреть сводки DeepState и Генштаба ВСУ, то видим попытки противника продвигаться у Часового Яра, на Лиманском направлении, также попытки действовать от захваченного Угледара. Вспоминая об Угледаре, знаем, что было два направления - продвижение в сторону Курахово и на запад в сторону Золотой Нивы. Как раз сейчас на Запорожском направлении, где Угледар был таким углом для Донбасского и Запорожского фронтов, активизировались боевые действия", - рассказал эксперт.

Згурец отметил, что пока нет полной информации, чтобы утверждать о существенном продвижении россиян в Запорожском направлении. Сейчас упоминаются населенные пункты, возле которых могут возникнуть предпосылки движения в сторону Великой Новоселки.

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"Помним, что в Курскую область перебрасывали значительное количество сил захватчика с Запорожского направления, поэтому действия врага могут быть зондирующими. Сейчас на текущий момент трудно сделать выводы, что именно происходит, и действительно ли там параллельно противник накапливает силы. Повторю, что захват Великой Новоселки для противника может быть следующей целью", - подытожил директор Defense Express.

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Ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что после захвата Угледара "в абстрактной теории можно идти чуть ли не на Запорожье и Днепр", но фактически продвижение на 20 километров на Покровском направлении у россиян заняло примерно полгода.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко имеет другое мнение. По его словам, россияне уже несколько раз ударили КАБами по Запорожью, и "похоже на то, что они планируют боевые действия, возможно, операцию" по этому городу.

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