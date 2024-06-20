Россияне не считают свою живую силу и технику и идут напролом, рассказывают бойцы.

Вооруженные силы Украины освободили Херсон от российских оккупантов осенью 2022 года, но часть региона, в частности на левом берегу Днепра, до сих пор находится под контролем врага. Украинские военные мужественно держат небольшой плацдарм в Крынках, но защищать его становится все труднее, сообщает The Times.

"Чтобы добраться на левый берег Днепра на Херсонщине, украинские спецназовцы переправляются через реку командами по четыре человека, несмотря на беспилотные летательные аппараты и массированные артиллерийские обстрелы. Лодки отплывают в сумерках, когда российское наблюдение является наиболее слепым", - говорится в материале.

Отмечается, что пребывание каждой группы на левом берегу обычно длится месяц, и те, кто переправляется, знают, что легкого пути назад нет. Воду, еду и боеприпасы переправляют туда-сюда гексакоптеры Vampire.

Видео дня

"Когда ты воюешь на Донбассе, у тебя за спиной земля. А здесь у тебя только вода. Ты постоянно чувствуешь, что россияне пытаются тебя утопить", - делится один из военнослужащих 38 бригады с позывным "Фагот".

В материале говорится, что последняя значительная территориальная победа Украины пришлась на ноябрь 2022 года, когда украинские войска освободили Херсон. На тот момент были оптимистичные прогнозы, что Силы обороны смогут продолжить свое наступление на другой берег реки, но Днепр оказался значительным препятствием. С момента создания плацдарма в Крынках в октябре 2023 года украинцы пытаются продвигаться дальше и тяжело борются за удержание даже этого плацдарма.

Издание также отметило, для того, чтобы усилить свои атаки, Украина обратилась за помощью к Великобритании и Королевской морской пехоте. Так, почти 1000 украинских военных прошли изнурительный пятинедельный курс подготовки, который проходил в Лонгмуре, Окегемптоне и Плимуте.

Как известно, британские морские пехотинцы учили украинцев плавать в бронежилетах и поднимать на поверхность опрокинутые лодки. Отмечается, что эти навыки понадобились бойцам 38 бригады, ведь несколько месяцев назад один из их катеров перевернулся во время артиллерийского обстрела. Однако, военнослужащие Вооруженных сил Украины не растерялись, потому что делали это раньше.

"Морские пехотинцы, как правило, воюют пехота против пехоты. Но россияне используют пехоту и артиллерию одновременно. Они обстреливают своих же ребят, которые атакуют. Им просто безразлично, россияне не считают свою живую силу. Они просто идут напролом", - рассказал "Фагот".

Цитируя бойцов Сил обороны, The Times утверждает, что украинцы уничтожили значительно больше солдат, чем россияне на левом берегу Днепра, но потери масштабные с обеих сторон.

Что происходит на фронте - последние новости

Как ранее писал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что оккупанты продолжают атаки на всех участках фронта. Враг не оставляет попыток активно штурмовать Часов Яр, а на Купянском направлении активно применяет авиацию.

В то же время комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что сейчас самый критический этап войны. В это время ведутся интенсивные бои, а с другой стороны продолжается позиционная война, где ни у одной из сторон нет возможности продвинуться.

"... Сейчас для меня самый критический этап войны. Люди наблюдали события в Авдеевке, после Авдеевки - чуть ли не прорыв фронта противником. Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-то выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это опять момент расслабления. Сейчас люди в очередной раз подумают: "Ситуацию на фронте удалось стабилизировать, ну, куда они еще максимум пройдут? Может, Донецкую и Луганскую области завоюют еще немного. А давайте переговоры мутить", - сказал военный.

Вас также могут заинтересовать новости: