Оккупанты продолжают атаки: в ОСУВ 'Хортица' раскрыли ситуацию на фронте

На Купянском направлении защитники отбили четыре боевых столкновения. На Покровском, Краматорском и Кураховском больше всего атак врага.

Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире КИЕВ24.

"На Купянском направлении враг применяет авиацию. На данный момент там продолжаются четыре боевых столкновения возле Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Это четыре боевых столкновения, наши защитники уже там отбили. Не меньше активности на Лиманском направлении. В течение дня враг атаковал около восьми раз в районах Макеевки, Грековки и Тернов, где наши Силы обороны отбили атаки, ситуацию сейчас контролируют", - сказал он.

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Также, по совам Волошина, продолжаются бои и на Северском направлении - вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.

На Покровском, Краматорском и Кураховском, как отметил спикер ОСУВ "Хортица", - больше всего атак врага. В частности, на Краматорском направлении, отражено 15 атак оккупантов вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Северного и Андреевки.

"Конечно же, враг не оставляет попыток активно штурмовать Часов Яр. Там большое количество вражеских обстрелов и штурмов. На утро было зафиксировано более тысячи минометных и артиллерийских обстрелов на том направлении. Только в районе Часового Яра было более 270 обстрелов из различных видов вооружения. Подавляющее большинство приходится как раз на южную часть Часового Яра. Также враг провел 10 штурмов, 9 из них - именно на город Часов Яр, один - на Ивановское", - рассказал Волошин.

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Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, с начала суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и совершил более 600 обстрелов.

В Генштабе также сообщили, что в ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed" с направлений Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (ВОТ Крыма).

В результате боевой работы подразделений Сил Обороны было сбито 19 вражеских дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

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