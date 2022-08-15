Сейчас ВСУ создали предпосылки для активных действий на суше.

Боевые действия на юге Украины находятся в первой важной фазе деоккупации территории Вооруженными силами Украины.

Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец телеканалу "Эспрессо".

По его словам, украинские защитники уничтожают логистику врага, что является предпосылкой для активных действий.

"Относительно Херсона и юга Украины, то не нужно формировать чрезмерные ожидания. Пока битва за юг Украины находится в первой, или важной фазе. Вооруженные силы Украины смогли изолировать боевые действия за счет использования высокоточных ракет по складам и командным пунктам оккупантов. Мы уничтожаем систему логистики, управления и противовоздушной обороны россиян. Такие действия являются предпосылкой для активных действий на суше", - пояснил Згурец.

Аналитик добавил, что для ВСУ важно уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты на левом берегу Днепра Херсонщины.

"Если вражеские командные пункты переместились с правого берега Днепра на левый, то это не значит, что руководство войсками у врага потеряно. Думаю, что процесс контроля остается. Вопрос лишь в том, чтобы мы уничтожали эти командные пункты на левом берегу Днепра", - подытожил он.

Ранее британская разведка сообщала, что российские оккупанты не могут использовать два основных автомобильных моста для снабжения группировки на западном берегу Днепра в Херсонской области. В результате все поставки для войска РФ размером несколько тысяч будут зависеть от двух понтонных паромных переправ.

В свою очередь американские аналитики прогнозируют, что РФ, вероятно, потеряет способность защищаться от любых контратак на Херсонщине.

Накануне глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что верхушка оккупантов покидает правобережную часть Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: