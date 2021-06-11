Взамен россиянин пообещал якобы устранить проблемы с выплатой зарплат.

Подконтрольные Кремлю главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник отдают ряд крупных металлургических предприятий оккупированной части украинского Востока – якобы «проблемных» – российскому бизнесмену Евгению Юрченко.

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

Взамен Юрченко пообещал устранить проблемы с выплатой зарплат рабочим заводов в течение года.

Евгений Юрченко тесно связан с российскими властями, в 2018 году он исполнял обязанности губернатора Воронежской области. До недавнего времени возглавлял Всероссийскую Федерацию легкой атлетики.

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"Отжатые" предприятия сразу же лишились легальных рынков, вслед за этим замерли десятки шахт, остановлены или работают не на полную мощность несколько крупных металлургических заводов.

С 2017 года предприятия ОРДЛО перешли под контроль российской компании ВТС, зарегистрированной в Южной Осетии. С тех пор наблюдается масштабная задержка по выплате зарплат, на предприятиях начались забастовки.

Добытые в ОРДЛО полезные ископаемые через российских посредников отправляют в РФ вагонами по сниженной себестоимости. В обмен на это Москва поставляет своим боевикам продовольствие и природный газ.

В 2014 году ряд органов местного самоуправления на Донбассе захватили группы вооруженных людей. Они срывали украинские флаги и устанавливали на их места "триколоры" РФ.

Россия поддерживает агрессию на Донбассе, поставляя своим наемникам оружие под видом "гуманитарной помощи", деньги и продовольствие. Мир осуждает действия Кремля и не признает "ЛДНР" отдельными самостоятельными регионами. Сейчас оккупированные части Донбасса находятся под международными санкциями.

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Автор: Яна Ставская