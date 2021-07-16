В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража.

Боевики на Донбассе в четверг, 15 июля, обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел пгт Нью-Йорк, уже в который раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит", - сказано в сообщении.

В результате обстрела повреждена крыша дома и крыша гаража. Информации о пострадавших пока нет.

Кириленко добавил, что полиция предварительно квалифицировала обстрел по статье о нарушении законов и обычаев войны. Правоохранители Донетчины пока не сообщали об этом.

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Автор: Олег Давыгора