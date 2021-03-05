На Донбассе за минувшие сутки зафиксировано девять нарушений перемирия со стороны боевиков.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
Обстрелы враг вел в районе населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Павлополь, Пески, Талаковка, Новозвановка и Золотое-4. Применялись минометы, автоматические станковые и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Также зафиксирован пролет вражеского беспилотника, который был вовремя подавлен.
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Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
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