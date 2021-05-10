УНИАН
С начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба Объединенных сил.
Так, недалеко от населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра. Возле Авдеевки они применили подствольные гранатометы.
Боевых потерь среди украинских бойцов нет.
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