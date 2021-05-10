Возле Троицкого вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра.

С начала текущих суток оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120-го калибра. Возле Авдеевки они применили подствольные гранатометы.

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

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Автор: Светлана Закелова