В частности, на холоде батареи беспилотников, как и обычные смартфоны, меньше держат заряд, объяснил Федоренко.

Ухудшение погодных условий в Украине особенно ощутимо на передовой. Несмотря на непогоду, украинские военные продолжают давать отпор российским агрессорам – эта работа не прекращается ни на мгновение.

Командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБ Юрий Федоренко рассказал в эфире "24 канала", что погода влияет на пути сообщения. Как и враг, наши защитники передвигаются, преимущественно, по грунтовым дорогам – при благоприятной погоде дорога на определенном виде транспорта занимала час. Сейчас же – дольше, и применять приходится транспорт повышенной проходимости. Все это влияет на динамику боевых действий.

"Относительно БпЛА. Каждый из нас пользуется мобильным телефоном и обращал внимание, что во время низкой температуры телефон разряжается гораздо быстрее, чем когда на улице тепло. То же самое происходит со средствами БпЛА. Большинство дронов работают на электробатареях соответственно время пребывания в воздухе и расстояние, на котором беспилотник можем работать, также снижается", – отметил военный.

Однако украинские специалисты придумали несколько вариантов, как можно увеличить работу батареи и защитить ее от морозов для эффективного выполнения боевых задач.

Но мешает не только мороз. Разведывательные и ударные средства не работают во время дождя, "но целый день дождь идти не может", добавил Федоренко.

"Такое бывает очень редко, поэтому как только появляется 5 – 20 минутная пауза, коптеры-разведчики сразу взбираются в воздух и наносят прицельный огонь по противнику", – сказал боец.

Федоренко также отметил, что тот, кто будет двигаться в технологическом прогрессе, сможет сохранить больше своего личного состава. Использование различных технических средств позволяет существенно поддерживать украинских пехотинцев, находящихся в очень сложных условиях.

"Позиции, откуда недавно выбили противника, еще не обустроены должным образом. Иногда бывает воды по пояс. Удерживать такие позиции достаточно сложно, поэтому когда слышите запрос от Сил обороны – помогайте. Если фронт будет упорно воевать, что сейчас делают ВСУ, а тыл будет эффективно поддерживать и не ссориться внутри, я искренне верю в то, что нас ждет успех", – резюмировал Юрий Федоренко.

Война в Украине: ситуация на фронте

В течение суток на фронте произошло 79 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что больше всего вражеских атак зафиксировали на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Там Силы обороны отбили 47 штурмов.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш также рассказал, что оккупанты начали штурмовать Авдеевку еще с двух направлений. Он подчеркнул, что Авдеевский коксохим сейчас полностью за украинскими войсками. В то же время Барабаш отметил, что сейчас "нельзя сказать, кто на 100% контролирует промку".

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