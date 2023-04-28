Она направлялась в сторону Мангуша.

В Мариуполе зафиксировали движение колонны техники российских оккупантов. Противник перебрасывал грузовики с боекомплектами и артиллерию в сторону Мангуша.

Такой информацией поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в личном Telegram-канале. Он написал: "Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК, средств артиллерии и танков в сторону Мангуша. Более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой за день. Кроме того, изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь их не тянут за грузовиком на прицепе, а перевозят тентованными тягачами".

К публикации Андрющенко прикрепил видео с передвижением техники. Советник мэра также сообщил, что в приазовскую часть Мариупольского района прибыла дополнительная часть мобилизованных рашистов. Противники ежедневно тренируются на полигоне в деревне Бабах-Тарама. А еще в городе зафиксирована высокая активность военной авиации РФ.

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Ситуация в Мариуполе: последняя информация

Благодаря свежим спутниковым снимкам в городе увидели новые массовые захоронения. Андрющенко считает, что это могут быть ликвидированные рашисты.

По словам женщины Виктории, которая недавно вернулась в Мариуполь для эвакуации отца, город по-прежнему разрушен, а рашисты сносят поврежденные дома.

Высокую активность авиации в Мариуполе зафиксировали и 23 апреля. Тогда оккупанты перебрасывали вертолеты в направлении Угледара и Волновахи.

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