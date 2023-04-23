Во временно оккупированном Мариуполе активизировалась российская авиация.
Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Снова фиксируем усиление работы вражеской авиации, в частности, вертолетов. Преимущественно над морем через Новоазовский район и дальше в направлении Волноваха-Угледар", - заявил он.
Ситуация в Мариуполе - сейчас это стоит знать
Как сообщал УНИАН, 18 апреля Петр Андрющенко заявил, что в район Мариуполя прибыли новые подразделения оккупантов на замену тем, кого перебросили в сторону Угледара. В оккупированном городе наблюдалось усиление перемещений врага.
По его информации, основные части оккупационных войск для подкреплений сил двигаются непосредственно из Новоазовска, минуя Мариуполь. Это стало возможно из-за восстановления оккупантами моста в с. Гранитное Мариупольского района.
При этом, как отметил советник, большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается.