В частности, усилилась работа вертолетов противника, отметил советник городского головы Мариуполя.

Во временно оккупированном Мариуполе активизировалась российская авиация.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Снова фиксируем усиление работы вражеской авиации, в частности, вертолетов. Преимущественно над морем через Новоазовский район и дальше в направлении Волноваха-Угледар", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля Петр Андрющенко заявил, что в район Мариуполя прибыли новые подразделения оккупантов на замену тем, кого перебросили в сторону Угледара. В оккупированном городе наблюдалось усиление перемещений врага.

По его информации, основные части оккупационных войск для подкреплений сил двигаются непосредственно из Новоазовска, минуя Мариуполь. Это стало возможно из-за восстановления оккупантами моста в с. Гранитное Мариупольского района.

При этом, как отметил советник, большого перемещения военной техники в последнее время не наблюдается.

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