В частности, уничтожено восемь вражеских вертолетов.

За три месяца лета украинские военные из 47-й отдельной механизированной бригады сбили девять единиц российской авиации. Общая стоимость уничтоженных вертолетов и самолета составляет 139 млн долларов.

Об этом сообщили в Telegram-канале 47-й ОМБр. Отмечается, что бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады работают непрерывно. Одни находятся в постоянной готовности, другие – тренируются.

"Пока 47-я ОМБр не приехала на Мелитопольское направление, оккупанты летали здесь уверенно и нагло. Но после того, как уничтожили один вражеский Су-25 и восемь вертолетов Ка-52, их уверенность превратилась в страх", – говорят военные.

Уничтожение российской авиации: последние новости

Утром 14 августа 2023 года украинские защитники "приземлили" вражеский вертолет. Произошло это на Бахмутском направлении. Впоследствии в воздушных силах уточнили, что российский борт сбили около 5 утра – речь идет о вертолете Ка-52 "Аллигатор".

За 17 августа были уничтожены два российских вертолета. Один Ка-52 ВСУ "минуснули" под Бахмутом. Второй вертолет оккупационных войск РФ сбили воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура". Произошло это в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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