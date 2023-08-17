На этот раз вражеский "Аллигатор" упал на Запорожье.

Воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Как сообщает пресс-служба бригады, русскую "птичку" приземлили в районе населенного пункта Работино, что на Запорожье.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск из ПЗРК - цель уничтожена. На счету наших бойцов – это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что стоимость одного "аллигатора" - $16 млн.

Потери РФ - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки уничтожено 480 российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 256 050 человек.

От начала полномасштабного вторжения еще уничтожено: РСЗО – 714 единиц; самолетов – 315; вертолетов ‒ 314; корабли /катера ‒ 18, техника - 773.

Сегодня утром был сбит российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении. Это работа подразделения зенитчиков Воздушных Сил.

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