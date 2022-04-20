В США уверены, что Россия все еще пополняет силы и готовится к мощной наступательной операции.

Наступательные операции оккупантов в районе Изюма и Донецка являются "прелюдией к более масштабным атакам".

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов, информирует "Радио Свобода".

"Мы видели, что некоторые ограниченные наступательные операции начались юго-западнее Донецка и к югу от Изюма. Мы считаем, что это – прелюдия к будущим большим операциям", - заявил чиновник.

Относительно стратегии наступления РФ чиновник отметил, что речь идет о смешанном подходе. Россия, вероятно, будет осуществлять воздушные и дальнобойные атаки для разрушения инфраструктуры.

"Они продолжают пополнять свои силы, доукомплектовывая подразделения. За последние 24 часа они добавили еще 2 батальонные тактические группы. Сейчас мы насчитываем их 78 внутри Украины", – отметил чиновник Пентагона.

Новая фаза войны: прогнозы Пентагона

США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже присланное вооружение против ВС РФ, подчеркнули в Пентагоне.

Частью этого успеха стала адаптация войск к децентрализованного командования и управления, что позволило младшим командирам принимать важные решения на поле боя без предварительного разрешения у высшего руководства.

Также представитель Минобороны США обратил внимание, что у Украины "были годы, чтобы подготовиться к наступлению России" именно на юго-востоке Украины, поскольку в том регионе происходили регулярные бои.

По его словам, Украина подготовила окопы, противотанковые основы и многое другое накануне неминуемой битвы, однако у россиян до сих пор преимущество в военных технологиях и общей военной мощи.

Россия сосредоточила свой удар по Донбассу, чтобы затем перейти к "массовому наступлению".

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