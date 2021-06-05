С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом говорится в вечерней сводке по ситуации на Донбассе штаба ООС в Facebook.
"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неукоснительно соблюдают обязательства, относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.
Разминирование Донбасса: подробности
Читайте такжеЗеленский ввел в действие решение СНБО по урегулированию ситуации на ДонбассеВ районе проведения операции Объединенных сил продолжают выполнять задачи другие составляющие сил сектора безопасности.
За сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.
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