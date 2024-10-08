Беспилотник С-70 "Охотник" называют флагманским проектом Москвы по БПЛА на протяжении более десяти лет.

Потеря Россией БПЛА С-70 "Охотник" - это значительная победа для западной разведки. Такое мнение высказал советник Центра военно-морского анализа, эксперт по беспилотникам и вопросам российской обороны Сэмюэл Бендетт, передает Business Insider.

Отмечается, что, судя по всему, украинские войска уже осматривают обломки С-70, и это тот сценарий, которого Россия предпочла бы избежать. Беспилотник С-70 "Охотник" называют флагманским проектом Москвы по БПЛА на протяжении более десяти лет.

Бендетт предположил, что Украина заполучила основные материалы "Охотника", включая микроэлектронику и другие его ключевые компоненты.

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"Получение этого самолета может дать представление о его работе, а также о его слабых сторонах и о том, как лучше всего ему противостоять", - говорится в публикации.

Кроме того, эксперт не исключил, что потеря даже одного БПЛА С-70 "Охотник" может затормозить программу РФ или же поставит Москву перед дилеммой: стоит ли продолжать разработку таких беспилотников или же лучше тратить больше ресурсов на дальнобойные ударные БПЛА, которые намного дешевле.

Россия потеряла беспилотник С-70 "Охотник" - что сообщалось

Напомним, 5 октября стало известно, что в Донецкой области сбили российскую воздушную цель. Сразу появилась информация, что это был штурмовик Су-25, позже сообщили, что упал Су-34, и, в конце концов, пришли к выводу, что речь идет о тяжелом БПЛА С-70 "Охотник".

Как предположил военный эксперт Александр Мусиенко оккупанты в тот день могли проверять, как "Охотник" преодолевает украинскую ПВО в 20 км от фронта. Еще одна версия, по его словам, заключается в том, что российский БПЛА мог начать терять контроль и лететь вглубь территории Украины.

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