Одному из украинских операторов удалось "поднять" связь в двух городах Запорожской области.

Украина работает над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

"Работы уже ведутся, связь будет восстановлена", - отметил Федоров.

Министр добавил, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

Мобильному оператору Vodafone Украина уже удалось восстановить связь в двух городах Запорожской области.

"Vodafone Украина никогда не отключает свои услуги, наоборот делает все для того, чтобы восстановить связь, где есть минимальная возможность для этого. Так, этой ночью инженеры компании снова подняли связь в Приморске и Бердянске", - заявили в компании.

Оператор также отметил, что за прошедшие сутки оккупанты пытались повредить сети украинских операторов в части Херсонской и Запорожской областей и распространяли фейкову информацию о ситуации в регионе.

В случае отсутствия интернета, телевидения и связи, украинцам советуют слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.

Как сообщал УНИАН, вчера на территории Херсонской и Запорожской областей пропала сотовая связь всех украинских операторов. То же самое касается мобильного интернета — подключиться к нему невозможно.

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