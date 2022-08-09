Учения состоятся на территории Беларуси и 185-го центра боевой подготовки воздушно-космических сил РФ.

Минобороны Беларуси заявило, что их армия проведет оперативно-тактические учения с боевыми стрельбами.

Ведомство сделало сообщение на своем Telegram-канале.

С 9 по 25 августа 2022 года под руководством заместителя командующего военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси пройдет оперативно-тактическое учение. Боевая стрельба тоже будет иметь место быть, добавили в Минобороны.

Учения состоятся на территории Беларуси и 185-го центра боевой подготовки воздушно-космических сил РФ.

К учениям планируют привлечь личный состав и вооружение, военную и специальную технику войск ПВО и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения "Военная академия Республики Беларусь".

Цель учений - "повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по назначению", пояснили в Минобороны Беларуси.

Напомним, что 1 июля Беларусь продлила военные учения на границе с Украиной. По состоянию на 2 июля в Беларуси продолжалось вручение повесток.

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