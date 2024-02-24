В частности, атаки на российские предприятия оказывают психологическое воздействие на рядовых россиян.

Уничтожение бюджетообразующих объектов на территории Российской Федерации является важным стратегическим шагом в войне. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Как отметил он в эфире "24 канала", потеря нефтеперерабатывающих заводов и других отраслевых объектов нанесет ущерб экономике и оборонной промышленности страны-агрессора. По словам Тимочко, даже если россиянам удалось приобрести станки для изготовления снарядов в обход санкций, без сырья это лишь куча металла.

Однако враг теряет не только критические объекты, которые использует для ведения войны против Украины. Уничтожается и важная техника, в частности самолеты А-50. По словам Тимочко, все это взаимосвязано.

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"Это серьезно психологически влияет на россиян. Они помнят то время, когда Путин искал причины второго вторжения в Чечню и взрывал жилые дома. Они понимают, что это может произойти у них и сейчас. А ликвидация заводов влияет на их функционирование, сотрудники теряют рабочие места и становятся безработными. Резко падают доходы – очень скромным становится холодильник. И тут появляется диссонанс с тем, что им рассказывают по телевизору", – констатировал он.

Удары по территории РФ: последние новости

В ночь на 24 февраля 2024 года в России прогремели взрывы. Дроны атаковали один из самых больших металлургических комбинатов РФ, расположенный в Липецке. Местные жители сообщали о дыме в районе Новолипецкого металлургического комбината, там бушевал мощный пожар.

Примечательно, что Новолипецкий комбинат производит не менее 18% всей стали в России. Предприятие поставляет сталь, сплавы и прокат для российской оборонки, на заводы, где производят баллистические и крылатые ракеты.

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