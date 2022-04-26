Через Эрдогана Путин обратился к украинским властям - призвал Киев заставить "азовцев" сложить оружие.

Российский диктатор Владимир Путин вопреки заявлениям Украины о непрерывной бомбардировке Мариуполя заявил турецкому главе Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора, что боевых действий в городе уже нет.

Об этом говорится в опубликованном сообщении в Telegram Кремля о результатах переговоров со Стамбулом.

Путин заявил, что Мариуполь уже якобы захвачен российскими военными и боевые действия там не ведутся.

Также через Эрдогана глава Кремля обратился к украинским властям - призвал Киев заставить "азовцев" сложить оружие и сдаться в плен.

Москва, которая среди своих целей называла, в частности, ликвидацию "нацбатов", обещает бойцам батальона "Азов" "сохранение жизни, медицинскую помощь и обращение согласно международно-правовым нормам".

Ситуация в Мариуполе

Генштаб ВСУ сегодня утром сообщал, что россияне осуществляют массированное огневое воздействие и блокирование украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Как уточняют защитники, в течение 25 апреля РФ нанесла по территории завода, где скрываются сотни гражданских, 35 авиаударов. В результате налетов рашистов один цех загорелся.

За неимением спасательных служб военные собственноручно вытаскивают людей из-под завалов и оказывают первую помощь.

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