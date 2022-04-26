Российский диктатор Владимир Путин вопреки заявлениям Украины о непрерывной бомбардировке Мариуполя заявил турецкому главе Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора, что боевых действий в городе уже нет.
Об этом говорится в опубликованном сообщении в Telegram Кремля о результатах переговоров со Стамбулом.
Путин заявил, что Мариуполь уже якобы захвачен российскими военными и боевые действия там не ведутся.
Также через Эрдогана глава Кремля обратился к украинским властям - призвал Киев заставить "азовцев" сложить оружие и сдаться в плен.
Москва, которая среди своих целей называла, в частности, ликвидацию "нацбатов", обещает бойцам батальона "Азов" "сохранение жизни, медицинскую помощь и обращение согласно международно-правовым нормам".
Ситуация в Мариуполе
Генштаб ВСУ сегодня утром сообщал, что россияне осуществляют массированное огневое воздействие и блокирование украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.
Как уточняют защитники, в течение 25 апреля РФ нанесла по территории завода, где скрываются сотни гражданских, 35 авиаударов. В результате налетов рашистов один цех загорелся.
За неимением спасательных служб военные собственноручно вытаскивают людей из-под завалов и оказывают первую помощь.